RTL NITRO 16:40 bis 17:25 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler PS Protz USA 2014 HDTV Live TV Merken Mike verliebt sich Hals über Kopf in einen 100-jährigen Hot Rod mit Turbomotor. Die Jungs machen in einem riesigen Männerrefugium einige gute Geschäfte und Frank rettet ein klassisches Musclecar vor dem Verrosten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Regie: Elias Orelup Musik: Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12