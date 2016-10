RTL NITRO 12:35 bis 13:30 Magazin Top Gear Rory Reid fährt mit dem ersten / Im Test: Porsche 911 / NSX Honda / MGB Roadster / Im Ford Mustang nach Schottland GB 2016 Live TV Merken In dieser Folge bekommt Matt LeBlanc den neuen Porsche 911 R in die Hände, während Chris Harris den neugestalteten NSX Honda auf Herz und Nieren prüfen darf. Chris Evans entdeckt den altmodischen Charme des neuen MGB Roadster und Rory Reid fährt mit dem ersten Ford Mustang mit Rechtslenkung nach Schottland. 'Greys Anatomy'-Star Patrick Dempsey und Comedian Greg Davies ('Man Down') sind die heutigen Stars in einem Rallycross-Wagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Chris Evans, Matt LeBlanc, Eddie Jordan, Sabine Schmitz, Chris Harris, Rory Reid, Stig Gäste: Gäste: Greg Davies (Comedian), Patrick Dempsey (Schauspieler) Originaltitel: Top Gear