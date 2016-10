RTL NITRO 10:50 bis 11:40 Actionserie Knight Rider Der Konkurs USA 1985 2016-10-16 15:55 HDTV Live TV Merken Die Geschwister Melanie und Mitchell führen eine Firma, die sich auf den Umbau von Limousinen spezialisiert hat. Sie bauen die Autos so um, dass die Insassen vor möglichen Attentatsversuchen geschützt sind. Leider steht die Firma kurz vor dem Bankrott, wenn nicht bald ein größerer Auftrag ins Haus kommt. Als zwei potenzielle Kunden auftauchen, scheint das finanzielle Überleben gesichert zu sein. Bei einer Probefahrt wird der schwere Wagen jedoch von einer Rakete völlig zerstört. Irgendjemand scheint ein verstärktes Interesse am Zusammenbruch der Firma zu haben. Mel und Mitchell bitten Michael Knight um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hasselhoff (Michael Knight) Edward Mulhare (Devon Miles) Patricia McPherson (Bonnie Barstow) Robin Dearden (Melanie Mitchell) Clu Gulager (Gene Hanson) Jesse Vint (Hank Cagan) Susanne Reed (Lilah Graham) Originaltitel: Knight Rider Regie: Jeffrey Hayden Drehbuch: Gregory S. Dinallo, Glen A. Larson Musik: Don Peake Altersempfehlung: ab 12