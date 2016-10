RTL NITRO 09:05 bis 10:00 Actionserie MacGyver Der letzte Boxkampf USA, CDN 1991 2016-10-16 18:35 Live TV Merken Der ehemalige Rocker Earl Dent braucht dringend Geld. Unfähig, einem Freund in Not eine Bitte abzuschlagen, erklärt sich MacGyver bereit, Earl für einen Boxkampf zu trainieren - bis er herausfindet, dass Earl sich bestechen lässt und freiwillig k.o. gehen will. Die Wettbetrüger verleihen ihren Forderungen Nachdruck, indem sie Earls Tochter Ronny entführen. Wird MacGyver sie rechtzeitig vor dem großen Kampf befreien können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Dick Butkus (Earl Dent) Sarah Koskoff (Ronnie) Sam Scarber (Crazy Eddie Jackson) Dana Elcar (Pete Thornton) R.J. Arterburn (Phil) Marty Denkin (Referee) Originaltitel: MacGyver Regie: Michael Caffey Drehbuch: Lee David Zlotoff, David Rich Musik: Randy Edelman