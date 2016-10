sixx 13:10 bis 14:10 Dokusoap Mission: Makeover - by Trinny and Susannah AUS 2011 16:9 HDTV Merken Trinny und Susannah sehen sich heute in Parramatta nach Fashion-Sündern um. Dabei fällt ihnen Zane auf. Sie trägt seit dem Tod ihres Sohnes vor sieben Jahren ausschließlich schwarz und muss dringend ihre positive Ausstrahlung und die Lust am Leben wiederfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Trinny Woodall, Susannah Constantine Originaltitel: Trinny & Susannah's Australian Makeover Mission