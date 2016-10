sixx 01:55 bis 02:35 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Der Traum vom Geld USA 2008 16:9 HDTV Merken Eine junge Frau, die vor Kurzem sehr viel Geld beim Lotto gewonnen hat, ist spurlos verschwunden. Die Ermittlungen werden vom Spezialteam des FBI geleitet, um die Vermisste rechtzeitig wiederzufinden. Lacey Moran war anscheinend sehr großzügig und hat viel von ihrem Geld gespendet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) Sprague Grayden (Paula Reiser) Originaltitel: Without a Trace Regie: Martha Mitchell Drehbuch: David Herschel Goodman Kamera: Scott Browner Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12