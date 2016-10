sixx 20:15 bis 21:15 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Menschliche Fracht USA 2007 2016-10-18 00:30 16:9 Merken Ein Menschenhändlerring schleust illegal Osteuropäerinnen in die USA, wo sie zur Prostitution gezwungen werden. Den Opfern, die sich dagegen wehren, verbrennt man die Fußsohlen mit Zigaretten. Natschalnik, der Chef der Organisation, wird enttarnt, doch die Zeugen wollen aus Angst nicht aussagen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Stefanos Miltsakakis (Yuri) Tracie Thoms (Kate Miller) Originaltitel: Cold Case Regie: Andy Garcia Drehbuch: Meredith Stiehm, Tom Pettit Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine