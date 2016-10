sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Spielregeln USA 2006 2016-10-19 12:15 16:9 HDTV Merken Izzie findet es gar nicht gut, dass sich zwischen Callie und George etwas anbahnt. Sie schwört den Männern ab und widmet sich gemeinsam mit Meredith dem Stricken. Doch das hält nicht lange an, denn Meredith erlebt eine Überraschung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Isaiah Washington (Dr. Preston Burke) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Seith Mann Drehbuch: Blythe Robe Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6