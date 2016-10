sixx 05:30 bis 06:10 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Die Zeitschleife USA 2001 16:9 Merken Buffy muss dringend zu Geld kommen, um für sich und Dawn aufkommen zu können. Weil sie an der Uni nicht mehr mitkommt, arbeitet sie zunächst bei Xander auf der Baustelle und dann im Zauberladen. Dabei stellt sie fest, dass ihre Uhr langsamer tickt, während für alle anderen die Zeit rast. Jonathan und Warren wollen derweil die Herrschaft über Sunnydale an sich reißen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Adam Busch (Warren Meers) Danny Strong (Jonathan Levinson) Michelle Trachtenberg (Dawn Summers) Emma Caulfield (Anya) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Douglas Petrie Drehbuch: Joss Whedon, David Fury, Jane Espenson Kamera: Raymond Stella Musik: Nerf Herder Altersempfehlung: ab 6