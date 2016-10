sixx 15:10 bis 15:40 Show Sweet & Easy - Das Foodmagazin Ungewöhnliches Essen Schwimmbadtorte / Pizza-Guglhupf D 2016 16:9 HDTV Merken Enie backt eine Schwimmbadtorte, die sofort ins Auge sticht und zum Anbeißen aussieht. Optisch auffällig ist auch der neue Trend, der in immer mehr Supermärkten angeboten wird - Gemüse im Miniaturformat. Wir wollten wissen, was hinter diesem Trend steckt. Außerdem nehmen wir einen nassen Burger unter die Lupe und verraten, wie ein Pizza-Guglhupf entsteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Enie van de Meiklokjes Originaltitel: Sweet & Easy - Das Foodmagazin