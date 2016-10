SAT.1 Emotions 12:15 bis 13:00 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 171 D 2009 16:9 Merken Ihr öffentlicher Ausraster auf der wichtigen Pressekonferenz macht Alisa schwer zu schaffen. Christian muss alle Hebel in Bewegung setzen, um die dadurch entstandenen Wogen irgendwie zu glätten. Währenddessen versucht Alisa, ein für alle Mal einen Schlussstrich unter die Geschichte mit Oliver zu ziehen. Allerdings fällt ihr das nicht so leicht wie erhofft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Walter A. Franke, Jurij Neumann Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Anja Knoblauch, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer