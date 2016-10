SAT.1 Emotions 08:15 bis 09:00 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 186 D 2011 16:9 HDTV Merken Daniels Verunsicherung wächst: Ist es möglich, dass er sich in Laura vollkommen getäuscht hat? Warum hat sie ihre Gefühle für Stefan vor ihm geheim gehalten? Von Zweifeln getrieben distanziert er sich emotional immer weiter von ihr. Alois hört unterdessen von Ursula, dass Elisabeth angeblich vorhat, ihn zu heiraten. In seinem Entsetzen versucht er verzweifelt, sich vor Elisabeth in ein schlechtes Licht zu rücken. Doch der Schuss geht nach hinten los ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Volker Schwab, Daniela Grieser Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Werner Sailer Musik: Curt Cress

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 411 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 171 Min.