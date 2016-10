SAT.1 Emotions 23:30 bis 00:15 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen A bissel was geht alleweil D 1995 2016-10-19 03:30 Merken Kurt Potlesch, zu 10 Jahren Haft verurteilt für den Mord an Wilhelm von Stromberg, sieht keinen Ausweg mehr: Seine Frau hat ihn verlassen, und jetzt muss er auch noch miterleben, wie Falco von Stromberg, der ihn zu dem Mord angestiftet hat, aus dem Gefängnis entlassen wird. Er versucht sich umzubringen. Als Valentin ihn auf der Krankenstation besucht, erfährt er, dass Potlesch seit Jahren mit Tabletten gegen Depressionen behandelt wurde. Valentin kommt ein schlimmer Verdacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Max Volkert Martens (Christian Bode) Ottfried Fischer (Bernie Ziegler) Hans Brenner (Haberl) Arthur Brauss (Kriminalrat Staudinger) Günter Clemens (Richter Karge) Luise Deschauer (Kathrin Petersen) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Atze Glanert Musik: Günther Fischer