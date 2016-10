SAT.1 Emotions 21:45 bis 23:30 Historienfilm Die Säulen der Erde (3) CDN, D, GB 2010 Nach dem Roman von Ken Follett 2016-10-19 01:45 20 40 60 80 100 Merken Einmal mehr mischt der Krieg die Karten neu: König Stephan ist nach verlorener Schlacht in die Hände seiner Rivalin Matilda gefallen. Die strittigen Umstände des Baus der Kathedrale müssen neu verhandelt werden. Zwar schlägt die Regentin den Steinbruch den Hamleighs zu, doch gleichzeitig eröffnet Matilda Kingsbridge mit dem Marktrecht eine lukrative Möglichkeit, den Bau dennoch zu finanzieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian McShane (Waleran Bigod) Rufus Sewell (Tom Builder) Matthew Macfadyen (Philip) Eddie Redmayne (Jack) Hayley Atwell (Aliena) Natalia Wörner (Ellen) Donald Sutherland (Bartholomäus von Shiring) Originaltitel: The Pillars of the Earth Regie: Sergio Mimica-Gezzan Drehbuch: John Pielmeier Kamera: Attila Szalay Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 12