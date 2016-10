SAT.1 Emotions 07:40 bis 08:25 Reportage Auf Streife D 2015 Merken Bei einer 38-Jährigen werden die Reifen ihres Wagens mit einem Messer aufgeschlitzt. Für sie steht fest: Es war die 46-jährige Nachbarin. Die heimliche Hausparty eines 15-Jährigen gerät außer Kontrolle. Neben Schreien und einer handfesten Prügelei liegt ein 12-Jähriger in seinem eigenen Erbrochenen. Eine 70-Jährige verliert den Anschluss an ihre Reisetruppe und steht allein zurückgelassen inmitten der Großstadt Köln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

