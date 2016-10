SAT.1 Emotions 23:50 bis 00:30 Krimiserie Hannibal Dunkler Klang USA 2013 2016-10-18 04:00 Merken Will wird immer mehr von Halluzinationen geplagt, was dazu führt, dass er sich zu einer unüberlegten Handlung gegenüber Alana hinreißen lässt. Zwischenzeitlich treibt ein Serienmörder sein Unwesen, der aus den Innereien seiner Opfer Saiten für Streichinstrumente herstellt. Zufällig ist dieser Mann, Tobias Budge, der Freund von Hannibals verhasstem Patienten Franklin, was zu einem spannungsgeladenen Aufeinandertreffen der beiden Psychopathen führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dancy (Will Graham) Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Hettienne Park (Beverly Katz) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Gillian Anderson (Dr. Bedelia Du Maurier) Scott Thompson (Jimmy Price) Originaltitel: Hannibal Regie: Tim Hunter Drehbuch: Jennifer Schuur, Bryan Fuller, Thomas Harris Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16