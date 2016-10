SAT.1 Emotions 22:25 bis 23:05 Krimiserie Criminal Minds Outlaws USA 2015 2016-10-18 02:35 Merken Im beschaulichen Las Vegas, New Mexico, geschieht ein brutaler Mord: Drei Mitarbeiter eines Restaurants werden grausam misshandelt und mit einem Kopfschuss getötet, anschließend zünden die Täter den Laden an. Die BAU wird bei dem Tathergang sofort hellhörig, denn vor sechs Jahren ereignete sich exakt dasselbe Verbrechen schon einmal. Offensichtlich sind die Täter von damals zurückgekehrt, denn diverse Details schließen einen Trittbrettfahrer definitiv aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Benito Martinez (Chief Raul Montoya) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16