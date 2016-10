SAT.1 Emotions 21:40 bis 22:25 Krimiserie Criminal Minds Es zieht ein Sturm auf USA 2016 2016-10-18 01:55 Merken Im Fletcham-Gefängnis in Troy, Virginia, kommt ein Päckchen mit blutiger Kleidung an. Es ist an die Serienmörderin Antonia Slade adressiert, die unzählige Ausreißer getötet hat. Die Kleidung gehört zwei Jungs, die seit geraumer Zeit als vermisst gelten. Ob sie noch leben, ist völlig unklar. Vermutlich will ein Verehrer Antonias sie mit der Tat beeindrucken. Die BAU versucht, der Frau Informationen zu entlocken - doch sie spielt psychologische Spielchen mit den Agents. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Frances Fisher (Antonia Slade) Rick Peters (Warden Bart Shulman) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Félix Enríquez Alcalá Drehbuch: Sharon Lee Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16