SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Blindspot Swift Hardhearted Stone USA 2015 2016-10-18 00:30 Die autistische Maya wird schwer verletzt in eine Notaufnahme gebracht, nachdem sie in den Straßen von Chelsea umherirrte. Die Ärzte verständigen Weller, da Maya nur über ihre Zeichnungen kommunizieren kann. Ein Motiv findet sich auf Janes Haut: Es ist das Wappen der Familie Ahmadi, die die Drahtzieher des Terrors in Syrien sind. Außerdem hat Maya den Journalisten Jeremy Rance porträtiert. Schon bald erkennt Weller den Zusammenhang zwischen den Zeichnungen ... Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Rob Seidenglanz Drehbuch: Christina M. Kim Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12