SAT.1 Emotions 17:35 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 799 D 2011 Während im Garten unbekümmert gefeiert wird, sitzt Nina im Boot von Sandra und Frank in der Falle. Als Anna ihren Brautstrauß, den sie in der Villa vergessen hat, holen will, erwischt sie Frank auf frischer Tat beim Klau des Malewitschgemäldes. Frank überwältigt Anna, und schließlich findet sie sich neben Nina als Gefangene in der Kajüte des Bootes wieder. Doch damit nicht genug ... Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom) Sarah Mühlhause (Carla) Franziska Matthus (Natascha Broda) Jacob Weigert (Enrique) Iris Shala (Minni) Maria Wedig (Nina) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Wiebke Jaspersen Kamera: Michael Strecker Musik: Reinhold Hoffmann