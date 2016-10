SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 185 D 2011 2016-10-19 08:25 Merken Stefan gesteht Daniel, dass Laura zuvor in ihn verliebt war. Daniel ist tief enttäuscht über die Geheimniskrämerei des Freundes! Auch Laura ahnt, dass zwischen den beiden etwas vorgefallen ist ... Alois fühlt sich inzwischen fit genug für eine Entlassung. Doch Elisabeth umsorgt ihn weiterhin liebevoll und überzeugt ihn, sicherheitshalber noch eine Weile im Krankenhaus zu bleiben. Ursula wundert sich über das Verhalten ihrer Schwester: Hegt diese etwa Gefühle für Alois? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Schmieder (Dr. Laura von Hagen) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Stephan Schill (Prof. Dr. Dr. Martin Conrad) Sabine Bach (Saskia von Hagen) Andreas Potulski (Georg von Kampen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Volker Schwab, Daniela Grieser Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Werner Sailer Musik: Curt Cress