SAT.1 Emotions 13:15 bis 14:00 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 168 D 2009 Alisa glaubt, dass sich Oliver in der Firma eingeschlichen hat, um durch unlautere Methoden an Geld zu kommen. Liegt sie richtig mit ihrem Verdacht? Um das herauszufinden, schnüffelt sie auf Bettys Rat hin Oliver heimlich hinterher. Als sie sich unbeobachtet fühlt, kann sie der Gelegenheit nicht wiederstehen und durchsucht Olivers Tasche. Dabei kommt es zu Komplikationen ... Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Walter A. Franke, Jurij Neumann Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Anja Knoblauch, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer