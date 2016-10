SAT.1 Emotions 09:45 bis 10:10 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 37 D 2005 16:9 Merken Lisa versucht weiterhin, ihre Gefühle für David zurückzuhalten, obwohl er nun einen Pluspunkt nach dem anderen bei ihr sammelt. Geschäftlich steht ihm das Wasser allmählich bis zum Hals - Richard sitzt bereits in den Startlöchern, um David zu stürzen. Max stachelt David unterdessen an, Lisa zu umgarnen, denn sie brauchen sie als Strohfrau, um einen Kredit für die Scheinfirma zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Stefanie Höner (Inka Pietsch) Mathis Künzler (David Seidel) Alexander Sternberg (Max Petersen) Volker Herold (Bernd Plenske) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Hubertus Regout (Hugo Haas) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann

