SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:10 Familiensaga Park Hotel Stern Letzter Frühling D 1997 2016-10-17 03:15 Merken Kurz vor ihrer Katar-Reise mit Michael und Lara hat Petra noch immer Probleme mit ihrem Sohn Nils, der es ihr übel nimmt, dass sie ihm so lange seinen wahren Vater verschwiegen hat. Als Petra mit Michael darüber spricht, bekommt er ziemlichen Ärger mit seiner Frau Diane - auch bei diesen beiden hängt der Haussegen schief. Nur eine Person ist glücklich: Lara ist in den neuen Hotelgast Daniel Schlosser verliebt, der ihre Gefühle offenbar erwidert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Frielinghaus (Michael Stern) Eva Scheurer (Diane Stern) Kristina van Eyck (Karla Stern) Bojana Golenac (Lara Stern) Nikolaus Benda (Nils Meyer) Susanna Kraus (Petra Meyer) Daniel Minetti (Daniel Schlosser) Originaltitel: Park Hotel Stern Regie: Werner Dauth Drehbuch: Ingrid Föhr Kamera: Mattias V.T. Klementz Musik: Wolfgang Timpe