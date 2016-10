SAT.1 Emotions 17:35 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 795 D 2011 16:9 Merken Nina ist geschockt, als sie begreift, dass Stefan kein anderer als Luca Benzoni ist. Sie will nie wieder etwas mit ihm zu tun haben. Luca ist zerknirscht, dass Nina hinter seine wahre Identität gekommen, kurz bevor er sich outen konnte. Alle Versuche, Nina zu kontaktieren, schlagen fehl. Luca leugnet zwar vor Kai, dass er sich in Nina verliebt hat, aber seine Taten sprechen eine andere Sprache ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Josephine Schmidt (Mia Maschke) Maria Wedig (Nina Hinze) Roy Peter Link (Jonas Broda) Thorsten Grasshoff (Alexander Zeiss) Manuel Cortez (Luca) Heike Jonca (Susanne Polauke) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Aglef Püschel Kamera: Michael Strecker Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann