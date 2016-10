SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 184 D 2011 2016-10-18 08:35 16:9 HDTV Merken Stefan überzeugt Daniel, dass er die Worte für seinen Heiratsantrag an Laura alleine finden muss. Daniel steht daraufhin vor einem großen Problem, da er seine Gefühle für Laura noch nie selbst ausgedrückt hat. Soll er ehrlich sein und ihr gestehen, dass seine Liebesbriefe eigentlich von Stefan stammen? Henriette zerbricht sich derweil den Kopf darüber, wie sie Florian das Leben in der WG erleichtern kann. Die Zeit drängt, denn Florian ist zunehmend frustriert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Petra Wiemers Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress