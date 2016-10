SAT.1 Emotions 03:20 bis 04:55 Bibelfilm Es begab sich aber zu der Zeit USA 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Nazareth wird Maria mit dem Zimmermann Josef verlobt. Wenig später erscheint der jungen Frau Erzengel Gabriel, der ihr prophezeit, dass sie den Sohn Gottes gebären wird. Maria wird unberührt schwanger - mit folgenschweren Konsequenzen: Die Gemeinde schenkt ihr keinen Glauben und ächtet sie als Gefallene. Auch Josef zweifelt an Marias unberührter Schwangerschaft. Erst als auch ihm der Engel erscheint, erkennt er das Kind an und erklärt sich bereit, es zu beschützen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keisha Castle-Hughes (Maria) Oscar Isaac (Josef) Hiam Abbass (Anna) Shaun Toub (Joachim) Ciarán Hinds (König Herodes) Shohreh Aghdashloo (Elisabeth) Alexander Siddig (Gabriel) Originaltitel: The Nativity Story Regie: Catherine Hardwicke Drehbuch: Mike Rich Kamera: Elliot Davis Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 6

