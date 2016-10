SAT.1 Emotions 22:10 bis 23:40 Krimi Der Bulle von Tölz: Treibjagd D 2000 20 40 60 80 100 Merken Ein grausamer Mord führt Benno und Sabrina in den Dunstkreis des Bauunternehmers und Immobilienhais Anton Rambold. Der plant in der Jachenau, einem abgelegenen Gebiet südlich von Tölz, wo auch der Tote gefunden wurde, die Einrichtung eines exklusiven "Jagderlebniszentrums" mit garantiertem Hirsch- und Gamsabschuss. Während die meisten Bewohner der Jachenau nicht verkaufen wollen, hat sich Rambold mit Schmiergeldern die Mitarbeit dreier Bauern und des Bürgermeisters gesichert. Der Gemeindevorsteher sitzt damit zwischen allen Stühlen: Einerseits von Rambold abhängig, andererseits seiner Heimat verpflichtet! Um sich aus der Zwickmühle zu befreien, lässt er einen alten Brauch wiederaufleben: ein altes bäuerliches Femegericht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Carin C. Tietze (Katja Flemisch) Gerd Anthoff (Ludwig Rampold) Klaus Guth (Bertram von Gluck) Wolfram Kunkel (Johann Mayr) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Walter Bannert, Michael Lerchenberg Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 12