SAT.1 Emotions 21:10 bis 22:10 Krimiserie Crime Scene Riviera Tod eines Strippers F 2015 2016-10-23 14:45 16:9 HDTV Der Stripper Adrien Coste führte offenbar ein Doppelleben: Bevor er in Nizza die Damenwelt verrückt machte, verdiente er in den USA Millionen mit einer App. Nun wurde er in seiner Garderobe getötet. Die Ermittler stoßen schnell auf Claire Bellay, mit der Adrien scheinbar liiert war. Doch nähere Nachforschungen ergeben ein völlig anderes Bild - nicht nur, was Adriens Beziehung zu Claire betrifft. Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Manon Azem (Sara Casanova) Félicité Chaton (Vicky) Stéphane Soo Mongo (Alex) Julie Fournier (Roxane Janin) Originaltitel: Section de recherches Regie: Delphine Lemoine Drehbuch: Marie-Alice Gadea, Philippe Bernard, Claire Alexandrakis, Dominique Lancelot Musik: Christophe Lapinta Altersempfehlung: ab 12