SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:10 Krimiserie Crime Scene Riviera Der Vampirmörder F 2015 2016-10-23 13:50 16:9 HDTV Merken Die Jurastudentin Aurélie wurde gepfählt und anschließend an ein Holzkreuz gebunden. Als Täter kommen einige Menschen in Frage, unter anderem ihre Eltern: Aurélies Vater leitet eine erfolgreiche Anwaltskanzlei und wollte, dass seine Tochter diese übernimmt. Doch Aurélie entdeckte in der Werbeagentur von Tina und Olivier Kepler ihre Liebe zur Kunst - und ließ sich auf eine Affäre mit Olivier ein. Allerdings hatten noch weitere Leute aus ihrem Umfeld ein Motiv, sie zu töten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Manon Azem (Sara Casanova) Alexandra Campanacci (Model) Guillaume Campanacci (Jean Paul) Didier Cauchy (Léo Grasset) Félicité Chaton (Vicky) Dorcas Coppin (Leslie Sorel) Originaltitel: Section de recherches Regie: Gérard Marx Altersempfehlung: ab 12