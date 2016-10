SAT.1 Emotions 15:00 bis 15:55 Krimiserie Crime Scene Riviera Der Preis der Wahrheit F 2014 16:9 HDTV Merken Nina Renoir arbeitet erst kurz als Zimmermädchen in einem Luxushotel, als sie tot in einer Suite gefunden wird. Wie sich herausstellt, ist sie eigentlich Biochemikerin. Die Sondereinheit findet heraus, dass Nina nach dem Tod ihrer Mutter den Boden unter den Füßen verloren hat, als sie deren Tagebuch fand. Offenbar wollte sie ihr Leben rekonstruieren. Doch weshalb? Und wer hatte einen Grund, sie zu ermorden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Manon Azem (Sara Cazanova) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Vincent Primault (Marco) Julie Fournier (Roxane Janin) Félicité Chaton (Vicky) Originaltitel: Section de recherches Regie: Gérard Marx Drehbuch: Boris Le Roy, David Crozier, Marie-Anne le Pezennec, Dominique Lancelot Musik: Guillaume de la Chapelle Altersempfehlung: ab 16