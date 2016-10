SAT.1 Emotions 13:20 bis 14:00 Actionserie Dark Blue Die blaue Wand USA 2009 2016-10-16 02:35 16:9 HDTV Merken Die Metro Division, die unter Lieutenant Frys Kommando steht, gilt als erfolgreichste Polizeitruppe in L.A. Carter, der früher mit Fry zusammengearbeitet hat, nimmt an, dass Fry im Auftrag eines Drogendealers arbeitet. Um seine Vermutung zu bestätigen, schleust er Ty in die Metro Division ein. Ty ist von Frys Stil zunächst beeindruckt, muss allerdings bald feststellen, dass Fry über Leichen geht. Für Carter ist klar, dass er Fry schnellstmöglich das Handwerk legen muss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan McDermott (Lt. Carter Shaw) Omari Hardwick (Ty Curtis) Nicki Aycox (Jaimie Allen) Logan Marshall-Green (Dean Bendis) Michael Biehn (Lt. Jay Fry) Meta Golding (Melissa Curtis) Jon Huertas (Chavez) Originaltitel: Dark Blue Regie: Jeffrey G. Hunt Drehbuch: Doug Jung, Danny Cannon Kamera: Robert Gantz Musik: Graeme Revell, David E. Russo Altersempfehlung: ab 12