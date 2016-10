SAT.1 Emotions 11:05 bis 11:50 Krimiserie Cracked Schatten in der Nacht CDN 2013 2016-10-16 00:25 16:9 HDTV Merken Das Team bekommt es mit einem Serienvergewaltiger zu tun, der einen bizarren Fetisch hat: Er attackierte bereits vier Frauen, die in ihrem Bett schliefen und hinterließ am Tatort Stofftiere. Sein letztes Opfer hat wichtige Informationen für Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley. Die beiden Ermittler geraten jedoch immer wieder aneinander ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Sutcliffe (Detective Aidan Black) Stefanie von Pfetten (Dr. Daniella Ridley) Luisa D'Oliveira (Detective Poppy Wisnefski) Dayo Ade (Leo Beckett) Mayko Nguyen (Detective Elizabeth Liette) Karen Leblanc (Inspector Diane Caligra) Nicholas Campbell (Therapist) Originaltitel: Cracked Regie: Don McBrearty Drehbuch: Calum deHartog, Tracey Forbes Kamera: Norayr Kasper Musik: Robert Carli Altersempfehlung: ab 12