SAT.1 Emotions 07:15 bis 07:40 Daily Soap Eine wie keine Folge: 197 D 2010 16:9 Alexandra hat das Kind verloren! Sie ist außer Lebensgefahr, aber der Schock bei Mark sitzt tief. Manu ist sich sicher, dass die Wahrheit über die Vaterschaft nun niemandem mehr hilft. Aber sie kann es kaum ertragen, Mark so leiden zu sehen. Als Mark sich dann auch noch die Schuld an dem Unglück gibt, möchte Manu ihn nur noch trösten: Sie platzt damit heraus, dass das Kind nicht von ihm war ... Schauspieler: Marie Zielcke (Manu Berlett) Arne Stephan (Mark Braun) Ivonne Schönherr (Alexandra Aden) Prodromos Antoniadis (Oliver Gradmann) Anett Heilfort (Eva Zielinski) Ron Holzschuh (Toni Montana) Isabell Ege (Jessica Schneider) Originaltitel: Eine wie keine Regie: Markus Hansen Drehbuch: Michael Esser