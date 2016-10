Eric ist als Unternehmer erfolgreich - in einem ungewöhnlichen Metier: Er liefert Leuten, die fremdgehen wollen, wasserdichte Alibis. Als Eric seine Ex-Freundin aus der Studienzeit, die temperamentvolle Innenarchitektin Andrea, wiedersieht, funkt es erneut zwischen den beiden. Doch Andrea ist entsetzt über Erics Job, da Treue für sie das Allerwichtigste ist - sie will mit Eric nichts mehr zu tun haben. Doch dieser lässt sich einen Trick einfallen ... In Google-Kalender eintragen