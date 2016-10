Eva, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, gerät, wie schon viele Arbeitsuchende vor ihr, an einen Betrüger, der ihr eine Strickmaschine aufschwatzt. Was zunächst wie eine Riesenpleite aussieht, entpuppt sich dank Evas Cleverness als absolute Marktlücke. Kurz darauf verliebt sie sich in ihren Nachbarn Jan. Doch schon bald ziehen dunkle Wolken auf ... In Google-Kalender eintragen