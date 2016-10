sixx 23:50 bis 00:35 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Manipulationen USA 2002 16:9 Merken Buffy möchte, dass Tara sie noch einmal untersucht. Sie glaubt, dass etwas nicht in Ordnung mit ihr ist, seit sie von den Toten auferstanden ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) James Marsters (Spike) Adam Busch (Warren Meers) Danny Strong (Jonathan Levinson) Emma Caulfield (Anya) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: James A. Contner Drehbuch: Joss Whedon, Steven S. Deknight Kamera: Raymond Stella, Michael E. Gershman Musik: Nerf Herder Altersempfehlung: ab 16