sixx 12:15 bis 13:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Opferbereitschaft USA 2006 16:9 HDTV Merken Um zu diagnostizieren, was hinter den Krampfanfällen einer berüchtigten Anwältin steckt, sollen Izzie und George einen solchen Anfall kontrolliert auslösen. Eine schwierige und heikle Aufgabe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Isaiah Washington (Dr. Preston Burke) T.R. Knight (Dr. George O'Malley) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Jeff Melman Drehbuch: Elizabeth Klaviter Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6