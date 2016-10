sixx 01:30 bis 02:10 Serien The Royals Des Frühlings Kinder USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Helena ist davon überzeugt, dass die Party im Palastgarten stattfinden soll, damit die Monarchie nicht gefährdet wird. Dabei will sie auch gleich den neuen Thronfolger vorstellen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Hurley (Königin Helena) William Moseley (Prinz Liam) Alexandra Park (Prinzessin Eleanor) Merritt Patterson (Ophelia) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Originaltitel: The Royals Regie: Mark Schwahn Drehbuch: Mark Schwahn Kamera: John Rhodes Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12