Aidan ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und Carrie braucht jetzt dringend Geld, um ihre Wohnung zurückzukaufen. Mr. Big bietet ihr seine Hilfe an, doch Carrie hat ihre Zweifel. Charlotte, die ihren Ehering von Trey in einen Anhänger umwandeln wollte, stellt ihn schließlich Carrie als Darlehen zur Verfügung. Miranda fühlt sich nicht mehr attraktiv, lässt sich aber wieder auf Steve ein