sixx 20:15 bis 20:50 Comedyserie Sex and the City Hätte, würde, sollte USA 2001 2016-10-17 02:10 Merken Entsetzt stellt Miranda fest, dass die Nacht mit Steve nicht ohne Folgen geblieben ist. Dass sie fest plant, die Schwangerschaft zu beenden, wird vor allem von Charlotte missbilligt. Schließlich versucht sie, unbedingt schwanger zu werden, doch der Fruchtbarkeitstest, den sie vor Kurzem hat machen lassen, versprach lediglich eine Erfolgsquote von 15 Prozent. Samantha hingegen ist das alles völlig egal. Sie konzentriert sich darauf, an eine der gefeierten Handtaschen von Birkin zu kommen. Koste es, was es wolle! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kim Cattrall (Samantha Jones) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) John Corbett (Aidan Shaw) David Eigenberg (Steve Brady) Kyle MacLachlan (Trey MacDougal) Originaltitel: Sex and the City Regie: David Frankel Drehbuch: Darren Star, Candace Bushnell, Jenny Bicks Kamera: John Thomas Musik: Douglas J. Cuomo Altersempfehlung: ab 12