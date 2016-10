sixx 05:30 bis 06:10 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Geld und andere Sorgen USA 2001 16:9 Merken Gerade, als sich Buffy wieder einigermaßen in ihrem Leben zurechtfindet, fällt ihr auf, dass sie kaum noch Geld hat. Sie beantragt einen Kredit, jedoch wird er ihr nicht gewährt. Derweil schmieden Jonathan, Andrew und Warren Pläne, wie sie zusammen mit einem Dämon die Macht über die Stadt ergreifen können. Der Dämon will als Gegenleistung Buffys Kopf In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Danny Strong (Jonathan) Adam Busch (Warren) Michelle Trachtenberg (Dawn Summers) Emma Caulfield (Anya) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Douglas Petrie Drehbuch: Joss Whedon, Douglas Petrie, Jane Espenson Kamera: Raymond Stella Musik: Thomas Wanker, Nerf Herder Altersempfehlung: ab 6