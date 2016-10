sixx 03:10 bis 03:55 Dokumentation Killer-Paare - Tödliches Verlangen Rivalinnen USA 2011 16:9 HDTV Merken Im Oktober 2002 findet ein Spaziergänger die Leiche der 17-jährigen Jenna Nannetti in den Wäldern von Livermore, Kalifornien. Als Tatverdächtiger käme ihr Ex-Mann, der 20-jährige Michael Simons in Frage, der Jenna wegen eines Mädchens namens Katie verlassen hatte. Die Polizei kann ihm jedoch nichts nachweisen. Einige Monate später stößt ein Officer auf Katie und ihren Freund Jeffery, die sich sehr merkwürdig verhalten. Weiter Befragungen bringen das Unfassbare ans Licht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pete Demeo (Himself - Narrator) Katie Belflower (Herself - Suspect) Daniel Bonacich (Himself - Jenna's Friend) Sarah Turner Dalton (Jenna Nannetti) Mike Godlewski (Himself - Alameda County Sheriff's Office) Genie Gonzales (Herself - Former Bartender) Jeffrey Hamilton (Himself - Suspect) Originaltitel: Wicked Attraction Regie: Christian Faber Drehbuch: Stephanie Kovac, Justin Wolfe Altersempfehlung: ab 16

