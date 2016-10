Reporter Ludo ist jeden Tag auf der Suche nach Stars und sensationellen News, die er jedoch meistens selbst erfindet. Eines Tages aber benimmt er sich daneben und muss zur Strafe 300 Sozialstunden in einem Kinderhort ableisten, in dem ausgerechnet seine Jugendfeindin Anna arbeitet. Sie will ihm nun die Zeit so unangenehm wie möglich machen, aber Ludo findet in der Kita seine wahre Erfüllung In Google-Kalender eintragen