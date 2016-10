VOX 02:05 bis 03:45 Actionfilm Drive Angry USA 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken John Milton ist zwar tot, doch er kann der Hölle entkommen und macht sich auf die Suche nach seiner Enkelin, denn der Satanist Jonah King und dessen Sekte wollen das Baby in drei Tagen opfern und so die Tür zu einer neuen Weltordnung aufstoßen. Der irrsinnige Apokalyptiker hat bereits Miltons Tochter auf dem Gewissen. Gemeinsam mit der Kellnerin Piper macht sich Milton in seinem Dodge Charger auf die gefährliche Suche. Dabei wird er von dem 'Buchhalter', der rechten Hand Luzifers, verfolgt. Auf der Jagd nach King hinterlässt der kompromisslose Milton quer durch die USA eine Spur der Verwüstung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Milton) Billy Burke (Jonah King) Amber Heard (Piper) William Fichtner (Buchhalter) Katy Mixon (Norma Jean) Pruitt Taylor Vince (Roy) Christa Campbell (Mona) Originaltitel: Drive Angry Regie: Patrick Lussier Drehbuch: Patrick Lussier, Todd Farmer Kamera: Brian Pearson Musik: Michael Wandmacher Altersempfehlung: ab 18

