VOX 20:15 bis 22:15 Actionfilm Transporter 3 F, USA, GB 2008 2016-10-20 00:25 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich hatte sich Frank Martin nach seinem letzten Einsatz in Miami dazu entschieden, seinen Job als Transporter für hochsensible Waren gegen ein zurückgezogenes Leben an der französischen Riviera einzutauschen. Doch er hat seine Pläne ohne den ehemaligen Delta Force Soldat Jonas Johnson gemacht. Im Auftrag der Entsorgungsgesellschaft Ecocorp hat Johnson Valentina, die Tochter des ukrainischen Umweltministers Leonid Vasilev, entführt. So will das skrupellose Unternehmen Ecocorp eine offizielle Genehmigung für die Entsorgung von Giftmüll in der Ukraine erpressen. Franks Rolle in diesem bösen Spiel: Er wird gezwungen, Valentina von Marseille aus quer durch Europa nach Odessa zu chauffieren und so den Suchtrupps Vasilevs zu entkommen. Um sicherzustellen, dass Frank den Auftrag erfüllt, legt Johnson sowohl ihm als auch der attraktiven Valentina elektronische Armbänder an, die es in sich haben: Sollten sich beide auch nur 20 Meter von ihrem Auto entfernen, explodieren die Armbänder und werden zur tödlichen Falle. Auf diese Weise aneinander gebunden, beginnt ein actionreiches Katz-und-Maus-Spiel, das Frank vor völlig neue Herausforderungen stellt, die nicht nur mit seinem Auftrag zu tun haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Frank Martin) Natalya Rudakova (Valentina) Francois Berléand (Tarconi) Robert Knepper (Johnson) Jeroen Krabbé (Leonid Vasilev) Alex Kobold (Leonids Helfer) David Atrakchi (Malcom Manville) Originaltitel: Transporter 3 Regie: Olivier Megaton Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Giovanni Fiore Coltellacci Musik: Alexandre Azaria Altersempfehlung: ab 12