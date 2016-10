VOX 20:15 bis 22:00 Serien Outlander Die geliehene Zeit USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Schottland im Jahre 1968: Claire ist gemeinsam mit ihrer Tochter Brianna in London zu Besuch bei Verwandten, als sie vom Tod des Reverends erfährt. Sie reist gemeinsam mit Brianna nach Schottland, um an seiner Beerdigung teilzunehmen. Hier treffen sie auf Roger, den Adoptivsohn des Reverends, den Claire zuletzt als kleinen jungen gesehen hatte. Er lädt die beiden Frauen in sein Haus ein, das Claire noch so vertraut ist. In Claire keimen angesichts des Hauses alte Erinnerungen an Jamie und ihre besondere Reise auf. Und es sind nicht nur Erinnerungen, die Claire in diese Zeit zurückversetzen, sie trifft in Inverness auf eine alte Freundin: Gillian Edgars alias Geillis Duncan. Brianna versteht sich unterdessen wunderbar mit Roger, der ihr die Landschaft und die Geschichte Schottlands näher bringt. Gemeinsam durchforsten sie alte Tagebücher des Reverends, in denen Brianna auf Ungereimtheiten ihrer Abstammung stößt und ihre Mutter zur Rede stellt. Inverness im Jahre 1746: Die blutige Schlacht bei Culloden steht unausweichlich bevor. Um Jamie und die Highlander doch noch zu retten, greift Claire zu einer drastischen Maßnahme: Sie mischt eine Substanz, die Prinz Charles Stuart umgehend töten und somit die Schlacht verhindern könnte, doch dieses Vorhaben endet in einer Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Philip John Drehbuch: Diana Gabaldon, Toni Graphia, Matthew B. Roberts Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16