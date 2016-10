VOX 07:50 bis 08:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Anita Böhler staunt nicht schlecht, als plötzlich eine fremde Frau in der Wohnung steht und behauptet, mit ihrem Ehemann Gerd zusammen zu sein. Gerd sagt aber, dass es sich bei der Frau um seine Chefin Iris Hegenbach handelt, die ihm angeblich schon seit einiger Zeit nachstellt. Anita zweifelt und verlangt von Gerd, dass er die Situation sofort klärt. Doch das ist nicht so einfach, denn Iris Hegenbach wird zu einer immer heftigeren Stalkerin. Während Anita schließlich Gerd glaubt, scheint die Chefin aber vor Gericht die besseren Karten zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

