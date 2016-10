VOX 05:55 bis 06:45 Krimiserie CSI: NY Im Kreuzfeuer USA, CDN 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Bei einer Verfolgungsjagd in einer U-Bahnstation wird der Undercover-Polizist Rodney Minhas tödlich getroffen. Da auch Danny an der Schießerei beteiligt war, bittet Mac ihn, bis zum Abschluss der kriminaltechnischen Untersuchung nicht mit Chief Hillborne von der internen Ermittlungsabteilung zu reden. Aufnahmen aus den Überwachungskameras zeigen unterdessen, dass sich Minhas als Polizist zu erkennen gegeben hatte, bevor die tödlichen Schüsse fielen. Zu Dannys Pech fehlen zwei Projektile, die ihn entlasten könnten. Derweil ergeben die Ermittlungen, dass Minhas bereits angeschossen in den Bahnhof gelaufen war, Danny macht vor Hillborne allerdings eine Aussage, die den bisherigen Ermittlungsergebnissen widerspricht. Wird Mac dennoch nachweisen können, dass Danny unschuldig ist? Stella untersucht den Mord an dem Kindermädchen Sandra Lopez, das in einer öffentlichen Toilette im Central Park mit einem Stein niedergeschlagen wurde. Dabei kommt sie einer Clique von Kindermädchen auf die Spur, die offenbar systematisch die Haushalte ihrer Arbeitgeber ausrauben. Hat eines der anderen Kindermädchen Sandra auf dem Gewissen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Det. Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Vanessa Ferlito (Detective Aiden Burn) Originaltitel: CSI: NY Regie: David von Ancken Drehbuch: Timothy J. Lea Kamera: Chris Manley Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 276 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 36 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 36 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 36 Min.