Dokumentation Fürst Heinz Zweite Chance fürs Torten-Business? D 2016 "Fürst Heinz" hat selber klein angefangen und weiß: Erfolg und Scheitern liegen näher beieinander, als man manchmal denkt. Genau deshalb tritt er auch bei einer der beliebten Fuck-Up-Nights in Leipzig auf und plaudert aus dem Business-Nähkästchen. Dort lernt er Martina Leisten kennen. Sie spricht offen von ihrem bisher größten Tiefpunkt ihres Lebens: dem Scheitern. Martina gründete 2008 ein Café in Berlin. Dort wollte sie ihre eigenen Tortenkreationen anbieten. Doch dann stellte sich heraus, dass ihr die gewünschte Laufkundschaft fehlte und sie ihren minimalen Umsatz von 50 Euro am Tag immer öfter nicht erreichte. Nur ein Jahr später wurde ihr der Strom abgestellt, sie musste die Türen ihres Cafés schließen. Martina versuchte mit neuen Jobs ihre Schulden zu begleichen, doch nach zwei Jahren blieb ihr nichts anderes übrig, als Insolvenz anzumelden. Und das gerade mal mit 40.000 Euro Schulden. Im Herbst nächsten Jahres hat sie, wenn alles gut läuft, keine Schulden mehr, denn dann sind ihre 6 Jahre Insolvenz vorbei und Martina hofft auf ein neues Leben. Ein Leben mit Torten! Denn das Backen ist nach wie vor Martinas größte Leidenschaft. Und trotz Schulden und vieler Unannehmlichkeiten möchte sie ihr Hobby weiterhin zum Beruf machen. Sie sucht nach einem Showroom für ihre Tortendummies, will ihre Kunstwerke an Cafés zum Weiterverkauf anbieten, damit man sich ihren Namen merkt. Doch dieses Risiko noch einmal eingehen? Was, wenn es wieder nicht klappt? Kann sie es sich leisten noch einmal zu scheitern? Fürst Heinz nimmt sich Martina an und will ihr helfen. Dazu verabreden sich die beiden bei Martina in Berlin. Heinz berät sie, wie sie ihr aktuelles Leben mit der Insolvenz bewältigen kann. Außerdem sagt er ihr auch, was er von der Idee hält, wieder ins Torten-Business zu starten. Und: Er stellt ihr eine erfahrene Mentorin zur Seite: eine deutschlandweit bekannte Backspezialistin, Buchautorin, Kaffeehausbesitzerin: Cynthia Barcomi. Moderation: Heinz von Sayn-Wittgenstein